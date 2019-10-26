"المستقبل" يحذر من وضع متظاهري لبنان بمواجهة الأمن

حذر "تيار المستقبل" في لبنان من مخاطر افتعال أي صدام مع الرأي العام، ‏أو وضع المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الجيش والقوى الأمنية.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع طارئ للمكتب السياسي في بيت الوسط، اليوم السبت، في حضور كامل أعضائه، ناقش فيه ‏الوضع العام لا سيما التطورات السياسية والاجتماعية، وفي مقدمتها المظاهرات الشعبية في مختلف مناطق لبنان. ‎

ودعا التيار الذي ينتمي إليه سعد الحريري، في بيان، جميع اللبنانيين إلى الثقة بقواهم ‏العسكرية والأمنية وما تقوم به من جهود جبارة لحمايتهم وتأمين النظام العام، كما طالب المتظاهرين بعدم ‏الانجرار وراء أخبار أو شائعات لا وظيفة لها إلا إشعال الفتنة.

واعتبر بيان "تيار المستقبل" أن المظاهرات الشعبية التي يشهدها لبنان من الشمال إلى الجنوب تعد تجسيدا لمطالب مزمنة ومحقة سعى إلى ‏تحقيقها.

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وأشاد المكتب السياسي للتيار بتفهم ‏رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لهذه المطالب، وتبنيه لها في الورقة الإصلاحية التي أذاعها وكلف فريق عمله ‏والوزراء المعنيين بوضع بنودها قيد التنفيذ بلا تأخير.

وأشار إلى أن هذه المطالب هي ما سعى الحريري إلى ‏تبنيها في مجلس الوزراء، منذ تشكيل الحكومة الراهنة، لكن المناكفات السياسية والمصالح الضيقة حالت دون وصولها ‏إلى بر الإنجاز.

والتقى المكتب السياسي مع الحريري في رفض أي دفع بالبلاد إلى حرب أهلية جديدة والتصدي لأي انهيار ‏اقتصادي، مشيدا بالدور الإيجابي للقوى العسكرية والأمنية في حماية المتظاهرين بمسؤولية عالية‎‎‏.‏

وخلص المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" إلى إبقاء اجتماعاته مفتوحة وتشكيل لجان عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ ‏الورقة الإصلاحية والمطالب الشعبية بالتعاون مع فريق الحريري من أصحاب الخبرة لا سيما وضع قانون ‏انتخابات عصري غير طائفي وإجراء انتخابات مبكرة ووضع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة.‏

وفي اليوم العاشر للاحتجاجات الشعبية، دعا المتظاهرون إلى استمرار التظاهر فيما سموه "سبت الساحات"، وعمدوا منذ الصباح الباكر إلى قطع الطرق على غرار الأيام السابقة، لكن القوى الأمنية تقاوم ذلك وتحاول فتحها في مناطق عدّة، ونجحت في بعضها وفشلت في أخرى.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوة من الجيش انسحبت من منطقة الشفروليه في جنوب - شرق بيروت، بعد تصادم مع المتظاهرين عند محاولة فتح الطريق الذي أعيد غلقه.