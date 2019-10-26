رئيس وزراء إثيوبيا يتعهد بمحاكمة المتورطين في أحداث أروميا

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالعمل على ضمان سيادة القانون ومحاكمة المتورطين في أحداث العنف التي شهدتها مناطق عدة بإقليم أروميا والعاصمة أديس أبابا الأربعاء الماضي.

وأعرب أحمد، في بيان مساء السبت، عن حزنه العميق لهذه الأحداث المؤسفة، مؤكدا أن محاولات الأعداء لجر البلاد في نزاعات قبلية ودينية لن تنجح، وسيتصدى لها الإثيوبيون بتعاونهم وتضمانهم.



وأضاف أن التحول الذي بدأته البلاد سيستمر وستدفع كل التضحيات لضمان ازدهار إثيوبيا وشعبها، مناشدا المؤسسات الدينية والمنظمات المدنية وعامة الناس إلى الوقوف إلى جانب الحكومة.

وأشار إلى أن الانقسامات بين مكونات المجتمع الإثيوبي هو الهدف الذي يسعى إليه الأعداء، مضيفا أنه يتعين على الحكومة والشعب فعل كل ما في وسعهم لتجنب الفتن.

ولفت إلى أن التحدي الذي تواجه إثيوبيا هو من يسعون إلى عرقلة المسار الذي اتخذته والذي يجب أن يتعاون الجميع ويقفون صدا منيعا لإفشال مخططاتهم.

وأكد أحمد أن الحكومة ستعمل بجد لمساعدة المتأثرين من الأحداث المأساوية وإرجاع النازحين الذين فقدوا ممتلكاتهم، معربا عن مواساته لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم.

وشهدت العاصمة أديس أبابا ومدن أخرى بإقليم أروميا أعمال عنف منذ الأربعاء الماضي، عقب زعم الناشط السياسي الأورومي جوهر محمد محاولة السلطات الإثيوبية اعتقاله.



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وتوافد المئات إلى منزله وسط العاصمة، قبل أن تنفي السلطات الإثيوبية الواقعة في مؤتمر صحفي للمدير العام لمفوضية الشرطة الفيدرالية الإثيوبية أنداشاو طاسو.

والجمعة أعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية انتشار قوات الجيش في مناطق عدة بأروميا، أكبر أقاليم البلاد، بهدف ضبط الأمن عقب احتجاجات عنيفة أسفرت عن قتلى وجرحى.

وقال اللواء محمد تيسما، مسؤول العلاقات العامة في وزارة الدفاع الإثيوبية، في تصريحات صحفية، إن قوات الجيش تدخلت في مدن "أمبو، بيشوفتو، بالي روبي، أداما، موجو، ديري داوا، هرار" لضبط الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون.

وأضاف أن القوات العسكرية تعمل بالتعاون مع ضباط الأمن المحليين والسكان والشباب وزعماء القبائل والأعيان لتحقيق الاستقرار واستعادة السلام في هذه المناطق.

وأشار إلى أن قوات الجيش بدأت في فتح الطرق وإزالة الحواجز التي نصبت عليها، وأن التأخير في نشر القوات العسكرية في بعض المناطق تسبب في أضرار بالغة.

وأكد أن القوات العسكرية ستواصل جهودها حتى يتم استعادة السلام الدائم، مضيفا "دور المجتمع عظيم لأنه من الصعب استعادة السلام دون التعاون مع القوات المسلحة".

والأربعاء قالت الشرطة الإثيوبية إنها كانت تقوم بحماية ناشطين سياسيين منذ فترة طويلة عقب عودتهم للبلاد، لكن مؤخرا تم سحب الحراسة فظنوا أنها محاولة لاعتقالهم، الأمر الذي أدى إلى ما حدث من احتجاجات.

وفي شهر أغسطس/آب 2018 عاد الناشط السياسي جوهر محمد من الولايات المتحدة، حيث كان يدير شبكة إعلام أروميا التي كانت تبث برامجها باللغة الأرومية من هناك.

وعقب عودته فتح جوهر مكتبا له بأديس أبابا، وبدأ بث مختلف الحلقات باللغة الأمهرية والإنجليزية والأرومية.