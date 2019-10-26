وزير الدفاع اللبناني يحذر المتظاهرين من حمل الأسلحة أثناء الاحتجاجات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365

حذر وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب، من حمل الأسلحة أثناء الاحتجاجات وطالب المتظاهرين بالإبلاغ عن أي شخص يحمل سلاحا.



قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب، كشف عن ضبط أحد المنظمين للتحرك على جسر الرينغ وهو يحمل سلاحا حربيا.

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وأهاب البيان بالمتظاهرين السلميين أن يبلغوا عن الحالات المشابهة، تحسبا من أن يكون هناك مندسون لافتعال مشاكل أو إطلاق نار للحفاظ على استمرارية الاحتجاجات السلمية وأهدافها السامية، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية. وقام متظاهرون منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بإغلاق الطرق في العاصمة والطرق المتقاطعة التي تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد.

ولا تزال الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحمل طابعا سلميا في الغالب ، لكن المتظاهرين ليسوا في عجلة من أمرهم للاستجابة لنداءات الجيش والأطباء لإلغاء قفل الطرق.

ويحاول الجيش تفريق المظاهرات بالقوة، في عدد من المناطق أصبح من الممكن استئناف حركة مرور السيارات، ولكن ليس لفترة طويلة.

​وتتردد خلال الاحتجاجات الأسبوعية ، دعوات إلى حل الحكومة وبرلمان البلاد ، وإجراء انتخابات مبكرة.