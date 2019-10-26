بنكيران لـ”اليوم24″: متألم بعد إدانة بوعشرين بـ15 سنة..أعجز عن الكلام والتعبير لدرجة لا تتصور

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، إن رفع الحكم على توفيق بوعشرين مؤسس يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24″ إلى15 سنة أمس الجمعة، شيء صادم ومؤلم، مؤكدا أنه عاجز عن التعبير والكلام. وتابع بنكيران حديثه لـ”اليوم24”: “من الصعب الكلام فأنا أشعر أنني عاجز عن الحديث والتعبير لدرجة قاسية”.

ورفعت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الحكم الابتدائي على الصحافي توفيق بوعشرين، إلى 15 سنة عوض 12 سنة، كما رفعت التعويضات المالية للمشتكيات.

وتم خلال الجلسة الأخيرة للمحاكمة، مساء أمس الجمعة، الإكتفاء فقط، بالكلمة الأخيرة لتوفيق بوعشرين، بعدما قدم دفاعه طلبا لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أول أمس الخميس، بإلقاء توفيق بوعشرين كلمته الاخيرة، بعد أن اعلن انسحابه في الجلسات السابقة.

ووجه الصحافي توفيق بوعشرين أربع رسائل لهيأة الحكم، قبل الحكم عليه، إذ تمنى من المحكمة استحضار، أثناء النطق بالحكم، روح القرار الملكي، القاضي بالعفو عن الصحافية هاجر الريسوني.