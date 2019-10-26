الرجاء يعلن غياب مهاجمه عن مباراة آسفي ويؤكد جاهزيته ل”الديربي”

لن يتمكن حميد أحداد، مهاجم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، من مرافقة زملاءه لمدينة آسفي، من أجل خوض المباراة التي ستجمع الفريق بالأولمبيك، وذلك بسبب استمرار معاناته من الإصابة.

وغاب أحداد عن مباراة الفريق الأخيرة أمام رجاء بني ملال، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها رفقة المنتخب المحلي، في مباراته الأخيرة أمام الجزائر.

وأعلن الرجاء، على موقعه الرسمي على الأنترنيت، استمرار خضوع أحداد للحصص الطبية، تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي.

وفي الوقت الذي أكد فيه النادي على أن المهاجم القادم من الزمالك المصري، استرجع كامل إمكانياته البدنية، فقد شدد على أن أحداد لن يكون حاضرا في المباراة القادمة، وسيكون في أتم جاهزيته لمباراة الديربي القادمة، أمام الغريم التقليدي الوداد، في إطار كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

جدير ذكره، أن الرجاء البيضاوي، سيستعيد خدمات عميده بدر بانون في لقاء آسفي، بعد أن غاب عن مباراة بني ملال بسبب عقوبة الجامعة.