الشيخ ابو حفص يثير الجدل: “نكاح” المتعة كان في عهد الرسول وهذا هو الدليل الشرعي – فيديو

أثار الشيخ عبد الوهاب رفيقي، الشهير بأبي حفص، الجدل بتصريحات جديدة حول ”نكاح المتعة” في عهد الرسول، وذلك خلال مشاركته، هذا الأسبوع، في ندوة تناولت موضوع “الحريات الفردية بين ازدواجية الهوية والواقع”.

وقال الشيخ أبو حفص خلال مداخلته، إن أهل السنة متفقون جميعا على أن زواج المتعة كان في عهد الرسول، وأن الاختلاف فقط بين فئة تقول إن الأمر محكم ولازالت أحكامه، بينما الفئة الأخرى تقول إنه نسخ ما يؤكد وقوع الحدث، مستدلا بحديث في كتاب صحيح البخاري “أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال”.