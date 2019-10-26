الجيش الملكي يحسم “ديربي العاصمة” أمام الفتح برباعية ويرتقي لوصافة البطولة

حسم الجيش الملكي “ديربي” العاصمة لصالحه، بعد أن فاز على مضيفه الفتح الرباطي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم السبت، بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، في إطار الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

بدون مقدمات، افتتح الفتح الرباطي عداد أهداف المباراة مبكرا، وبالضبط في الدقيقة الثانية بواسطة محترفه باداموسي، غير أن هذا الهدف لم يتأخر سوى 5 دقائق، بعد أن تمكن الفريق العسكري من تعديل النتيجة، بواسطة اللاعب تونغارا.

أصحاب الأرض سينهون الجولة الأولى متقدمين بهدفين لهدف واحد، بعد أن سجل البطاش، الهدف الثاني، في الدقيقة 30، وهو الهدف الذي انتهت على إيقاعه الجولة الأولى.

النصف الثاني من المباراة، عرف تحولا كبيرا، بعد أن تحصل الفريق الزائر على ضربة جزاء، حولها عبد الإله عميمي لهدف التعديل، في الدقيقة 49.

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هذا الهدف زاد من تحفيز الخط الأمامي للعساكر، المدعمين بأزيد من 3 آلاف مناصر، ليضيف محمد فكري ثالث الأهداف، في الدقيقة 62، وأنادو غويدو رابعها في الدقيقة 82.

لتنتهي المباراة بفوز الجيش بأربعة أهداف مقابل هدفين، وهو الفوز الذي مكنه من رفع رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الفتح في 5 نقاط بالمركز الخامس.

جدير بالذكر أن المباراة عرفت طرد لاعبين من الفتح، هما محمد السعيدي وسعد أيت الرخصة، لتلقيهما بطاقتين صفراوين.