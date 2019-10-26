وفاة سائح من البلاد غرقًا في شبه جزيرة سيناء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي سائح من منطقة المركز، مساء أمس، الجمعة، مصرعه في شبه جزيرة سيناء.

وبحسب بيان عن وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة، فإنّ السائح يبلغ من العمر 82 عامًا، وقضى غرقًا.

وتابع البيان أنه غرق أثناء غوصه في منطقة راس أبو جالوم، قرب دهب، المطلّة على خليج العقبة.