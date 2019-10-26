شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. مساعدات غذائية إماراتية لأسر الصيادين في "موشج" بالخوخة والان مع التفاصيل
قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم السبت الموافق 26 اكتوبر ،مساعدات غذائية جديدة لأسر الصيادين في منطقة موشج بمديرية الخوخة محافظة الحديدة، غرب اليمن.
وتحرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على وصول مساعداتها الغذائية والإيوائة والإنسانية للمحتاجين والنازحين والمتضررين بمختلف شرائحهم في كافة المديريات المحررة في الساحل الغربي من باب المندب بمحافظة تعز وصولا إلى الأحياء المحررة بمدينة الحديدة ،وفق ما اكده ممثل الهلال الأحمر الإماراتي.
موضحا أن هيئة الهلال تعتمد في توزيع مساعداتها على مسح دقيق ومتجدد من قبل فرق متخصصة ومدربة لضمان وصول المساعدات إلى الاسر الأشد احتياجا سواء في المناطق الحضرية أو في القرى البعيدة عن مراكز المديريات ..
من جهتهم عبر المستفيدون من الصيادين عن سعادتهم بإستمرار وصول المساعدات الغذائية إليهم من قبل الذارع الانساني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد عاقل الصيادين في تصريح صحفي أن الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعداته الإنسانية إلى كل بيت محتاج في الساحل الغربي الامر الذي خفف من معاناة مئات الآلاف من نازحين وغير نازحين في وقت تقطعت فيه سبل الحياة جراء الحرب المفروضة عليهم من قبل المليشيات الحوثية.
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