محمد بن راشد والرئيس السويسري يبحثان سبل تعزيز العلاقات

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وكالة أنباء الإماراتالسبت 2019/10/26 09:58 م بتوقيت أبوظبي
جانب من لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس السويسري
استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء السبت، أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري الذي يزور البلاد والوفد المرافق له، وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
ورحب الشيخ محمد بن زاشد آل مكتوم بالرئيس الضيف وذلك في دبي، مؤكدا أهمية تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد السويسري على مختلف الأصعدة، بما يعود بالنفع والخير على شعبيهما ومصالحهما الوطنية المشتركة.
وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال حديثه بالدعم السويسري وتصويت بلاده المبكر لصالح استضافة دبي لأكسبو 2020، مؤكدا أن هذا الحدث العالمي يحظى بمتابعة مستمرة وتوجيه دائم من قبل قيادة دولة الإمارات رئيسا وحكومة ومؤسسات كي يظهر بأجمل صورة إنسانية وثقافية وسياحية دولية هنا على أرض الإمارات وفي رحاب مدينة دبي.
من جانبه أعرب رئيس الاتحاد السويسري عن سعادته بمشاركة بلاده في جناح مهم في معرض إكسبو 2020 دبي، مشيرا إلى أنه خلال زيارته للدولة سيشارك مع وفد اقتصادي سويسري كبير يمثل القطاعين العام والخاص في وضع حجر الأساس للجناح السويسري في موقع إكسبو بدبي الجنوب.
وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسويسرا خاصة في قطاع المال والأعمال، فيما أبدى أولي ماورر ثقته باقتصاد الإمارات وحرص المؤسسات والمصارف السويسرية على توسيع آفاق التعاون بين الجانبين.
ونوه الرئيس السويسري خلال تبادله وجهات النظر مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حول التطورات الدولية والإقليمية بحكمة قيادة دولة الإمارات وسياستها المتوازنة والداعمة لمساعي السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
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