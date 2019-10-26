عبدالمهدي يبحث مع قادة الأمن تطورات الأوضاع بالعراق

عقد عادل عبدالمهدي، رئيس الوزراء العراقي، مساء السبت، اجتماعاً مع قادة الأمن، وذلك في مقر قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، لبحث تطورات الأوضاع في البلاد‎.

وبدأت قوات الأمن العراقية في وقت سابق، مساء السبت، عملية فض الاعتصام في ساحة التحرير وسط بغداد، حيث تقوم بملاحقة المتظاهرين في الشوارع المحيطة.



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ونقل موقع السومرية عن مصدر أمني، رفض كشف اسمه، قوله: "إن القوات الأمنية تلاحق المتظاهرين في أزقة الباب الشرقي".



وأكد أن القوات الأمنية "طوقت مبنى المطعم التركي مع استمرار انسحاب المتظاهرين باتجاه الطيران والخلاني والسعدون واستمرار إطلاق القنابل المسيلة للدموع".



وكان أكثر من 40 متظاهراً قتلوا، الجمعة، في بغداد وجنوب العراق، مع استئناف الحركة الاحتجاجية التي أسفرت منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، وقتل نصف المتظاهرين بالرصاص الحي في جنوب البلاد، بعدما طالبوا بإنهاء النفوذ الإيراني في العراق ومحاربة الفساد.



ومنذ مساء الخميس، يحتشد الآلاف من المتظاهرين العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة بمليونية "إسقاط النفوذ الإيراني" ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول، التي تتزامن مع مظاهرات واسعة للجاليات العراقية بالخارج.