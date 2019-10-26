63 قتيلا حصيلة الاحتجاجات في العراق خلال يومين

قتل 63 شخصًا على الأقل خلال يومين من الاحتجاجات العراقية في بغداد ومناطق جنوبية.

وأفادت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، السبت، بأن الحصيلة الأعلى جرّاء الصدامات التي اندلعت منذ الجمعة سُجّلت في محافظتي ذي قار وميسان.

وتعتبر هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد، وانطلقت أولى أحداثثها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وانتهت في السادس منه بمقتل 157 شخصا، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب تقرير رسمي.

وأما المرحلة الثانية، فاستؤنفت ليل الخميس بعد تعليق دام 18 يوماً، وخلفت 63 قتيلاً خلال 48 ساعة، وفق إحصاءات المفوضية العراقية لحقوق الإنسان ومصادر أمنية وطبية.

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والجمعة، قتل أكثر من 20 من الضحايا خلال أحداث عنف شكلت منعطفاً جديداً، من بينهم 12 متظاهرا قتلوا في إحراق واقتحام مقار أحزاب سياسية ومكاتب نواب ومقار فصائل مسلحة تابعة لمليشيا الحشد الشعبي جنوبي العراق.

من جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت عن قلقها "العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق".





ويطالب المتظاهرون في عموم العراق باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما يطالبون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق وإعادتها إلى بغداد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق، وأخرى حملت عبارة "خامنئي عدونا الأول"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني.