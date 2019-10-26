متظاهر يرفع العلم العراقي أعلى مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء

تمكن متظاهر عراقي، السبت، من رفع علم بلاده فوق أعلى مبنى في القنصلية الإيرانية بمدينة كربلاء جنوب غربي بغداد.



ويأتي ذلك بعدما نجح المتظاهرون في الوصول إلى القنصلية الإيرانية في كربلاء، ورددوا هتافات مناهضة لطهران من بينها "إيران برا برا".

وقالت مصادر أمنية: "إن قوات الأمن سارعت إلى تفريق المتظاهرين، وأجبرتهم على المغادرة من أمام مبنى القنصلية، إلا أن أحد المحتجين نجح في الصعود لأعلى القنصلية ورفع علم بلاده عليها".

وفي وقت سابق، اليوم السبت، قررت الحكومة المحلية في كربلاء تمديد حظر التجوال المعلن في المحافظة حتى إشعار آخر.

Advertisements

وأشار مصدر أمني في المحافظة، بحسب قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، إلى أن الحكومة المحلية في كربلاء أعلنت، الجمعة، حظر التجوال حتى الثانية عشرة من ظهر السبت، لكنها قررت تمديده حتى إشعار آخر.

وكان أكثر من 40 متظاهرا قتلوا، الجمعة، في بغداد وجنوب العراق مع استئناف الحركة الاحتجاجية التي أسفرت منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل أكثر من 150 شخصا، وقتل نصف المتظاهرين بالرصاص الحي في جنوب البلاد، بعدما طالبوا بإنهاء النفوذ الإيراني في العراق ومحاربة الفساد.

ومنذ مساء الخميس يحتشد الآلاف من المتظاهرين العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة بمليونية "إسقاط النفوذ الإيراني" ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول التي تتزامن مع مظاهرات واسعة للجاليات العراقية بالخارج.

ويطالب المحتجون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق وإعادتها إلى بغداد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق، وأخرى حملت عبارة "خامنئي عدونا الأول"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني.