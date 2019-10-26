وفد من "حركة مناوي" يصل إلى الخرطوم لأول مرة منذ 12 عاما

وصل للعاصمة السودانية الخرطوم، السبت، وفد رفيع من حركة جيش تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي، بعد غياب دام 12 عاما قضتها الحركة في القتال ضد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.



ورحبت الحكومة الانتقالية بوصول وفد حركة مناوي الذي ضم قيادات سياسية وعسكرية إلى أرض الوطن، معتبرة أنها خطوة تمثل جزءا من عملية السلام المستمرة التي تسعى لتحقيقها.

وتعد حركة جيش تحرير السودان واحدة من أكبر الفصائل المسلحة حاليا، وتمردت في إقليم دارفور عام 2003، وعادت للخرطوم عام 2006 بموجب اتفاق سلام مع الحكومة السابقة، ولكن قائدها مني أركو رجع للغابة مجددا عقب عام واحد من الاتفاق بعدما وجد مشاركته في السلطة رمزية ليست ذات تأثير، بحسب وصفه حينها.

وحظي وفد الحركة باستقبال رفيع المستوى في مطار الخرطوم الدولي، حيث تقدم المستقبلين عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي والقيادي بالحرية والتغيير وجدي صالح والتوم هجو والقيادي بحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، وعدد من الرموز السياسية والثورية.

وأكد رئيس الوفد جمعة الوكيل في تصريحات صحفية أن جيش حركة تحرير السودان مع السلام، وحملوا السلاح ليس رغبة في القتال، وإنما كان وسيلة.

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من جانبه، قال عضو المجلس السيادي محمد الحسن التعايشي: "إن وصول وفد حركة جيش تحرير السودان والوفود التي سبقته تأتي في إطار التغيير الذي حدث في ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وأضاف "التغيير ثمرة نضالات كل السودانيين عبر مختلف وسائلهم النضالية"، مؤكدا أن كل من ساهم في عملية التغيير يعد جزءا من ترسيخ مبادئ التغيير وتحقيق متطلبات الثورة.

وشدد على أن السلام واحد من أهم أهداف الثورة الجوهرية لفتح الطريق أمام الوطن على أسس جديدة، مؤكدا التزام الحكومة بتحقيق سلام شامل في البلاد.

ولفت إلى أن وصول الوفد جزء من التزامات الطرفين الحكومة والجبهة الثورية ومكوناتها باتفاق حسن النوايا الموقع في جوبا والاتفاقات التي تلت إعلان جوبا فيما يتعلق بالإعلان السياسي ووقف العدائيات.

ويأتي وصول وفد حركة مناوي للخرطوم عقب تفاهمات بين الحكومة السودانية وقوى الكفاح المسلح خلال محادثات سلام جرت في عاصمة جنوب السودان الأسبوع الماضي.

وعلقت الوساطة الجنوب سودانية، الأسبوع المنقضي، التفاوض بين حكومة الخرطوم والحركات المسلحة لمدة شهر، وذلك لإعطاء الأطراف فرصة لمزيد من التشاور بشأن عملية السلام.