الرئيس البرازيلي بولسونارو يزور الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، السبت، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تبدأ غدا الأحد.

وكان في استقبال الرئيس البرازيلي، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.

ويرافق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمستشارين.