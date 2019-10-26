شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. لحظة طرد وضرب قائد الحشد الشعبي الملقب بـ"أبو عزرائيل" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تداول رواد التواصل الإجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو لحظة ااقتحام المتظاهرين العراقيين لأحد المناطق المتواجد بها قيادات بالحشد الشعبي، أبرزهم القائد المقلب بـ"أبو عزرائيل".



ويظهر المتظاهرين في الفيديو وهم يسحبون ما تناقلته الأنباء بأنه "أبو عزرائيل" وسط ترديد هتافات للمحتجين قائلين:"إيراني.. إيراني"، وبعدها يفر هاربًا من ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد.

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