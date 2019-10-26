63 قتيلاً في يومين من احتجاجات العراق

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد) قتل نحو 63 شخصاً في غضون 48 ساعة في العراق خلال تظاهرات تطالب بـ«إسقاط النظام» شهدت إحراق مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة ومنازل مسؤولين محليين. وتعتبر هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد. وانطلقت أولى صفحاتها في الأول من أكتوبر الحالي، وانتهت في السادس منه بمقتل 157 شخصاً، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب تقرير رسمي. وأما المرحلة الثانية، فاستؤنفت ليل الخميس بعد تعليق دام 18 يوماً، وخلفت 63 قتيلاً خلال 48 ساعة، وفق إحصاءات المفوضية العراقية لحقوق الإنسان ومصادر أمنية وطبية.

قتل نحو 63 شخصاً في غضون 48 ساعة في العراق خلال تظاهرات تطالب بـ«إسقاط النظام» شهدت إحراق مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة ومنازل مسؤولين محليين. وتعتبر هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد. وانطلقت أولى صفحاتها في الأول من أكتوبر الحالي، وانتهت في السادس منه بمقتل 157 شخصاً، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب تقرير رسمي. وأما المرحلة الثانية، فاستؤنفت ليل الخميس بعد تعليق دام 18 يوماً، وخلفت 63 قتيلاً خلال 48 ساعة، وفق إحصاءات المفوضية العراقية لحقوق الإنسان ومصادر أمنية وطبية.

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