مقتل عشرة أشخاص عقب هطول أمطار غزيرة باليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل طوكيو - د ب أ

لقي اليوم السبت ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم شرقي اليابان إثر هطول أمطار غزيرة تسببت فى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية .

وتسببت كميات الأمطار المتساقطة في بعض الأماكن والتى أدت إلى حدوث الانهيارات الأرضية والفيضانات في تعطيل جهود المساعدة والإنقاذ اليوم السبت.

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وقالت محطة تلفزيون " إن إتش كي" اليابانية أن شخصا واحدا أصبح فى عداد المفقودين .

وكانت أكثر المناطق المتضررة مقاطعة تشيبا المجاورة لمقاطعة طوكيو ومقاطعة فوكوشيما شمال شرقي البلاد.

وكانت هذه المناطق تعرضت لإعصار هو الأقوى منذ عقود وخلف أكثر من 80 ضحية.