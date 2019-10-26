هل يخسر ترمب منصبه بسبب إردوغان؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ربما ظن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه كان يفعل معروفا في الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بموافقته على نقل القوات الأمريكية من شمال سوريا، وبالتالي سمح للجيش التركي والميليشيات المتحالفة بغزو المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، لكنه لم يكن يدرك أن قيامه بذلك أغرق العلاقات الأمريكية التركية في أزمة أكبر من أي وقت مضى، وأثار أسئلة جديدة حول ما إذا كانت تركيا لا تزال تنتمي إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بحسب تقرير من مجلس العلاقات الخارجية.

خسرت الولايات المتحدة الكثير بإعطائها الضوء الأخضر للغزو التركي، وسحب قواتها من شمال شرق سوريا، وربما يخسر ترمب منصبه في البيت الأبيض بسبب هاتف إردوغان.

إردوغان ومعاداة أمريكا

العلاقات بين تركيا وبقية الناتو التي أقيمت في الخمسينيات من القرن الماضي، عندما كان لتركيا نظام علماني يسيطر عليه الجيش تزداد توترا منذ سنوات، حيث عزز إردوغان سلطته وسلطة حزب العدالة والتنمية الإسلامي (AKP)، ودمر آخر بقايا الديمقراطية التركية، وقام بتطهير الضباط والمثقفين العسكريين العلمانيين المؤيدين للغرب، وأصبح إردوغان من كبار المؤيدين لجماعة الإخوان المصنفة على قائمة الإرهاب، وأقام قضية مشتركة مع الجهاديين في سوريا.

ورفض الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران واقترب من روسيا، ودفع قرار تركيا بشراء نظام دفاع جوي روسي من طراز S-400 البنتاجون في يوليو إلى طرد تركيا من برنامجها المقاتل F-35. وقامت وسائل الإعلام المتحالفة مع إردوغان بنشر دعاية معادية لأمريكا، وألقت باللوم على الولايات المتحدة في محاولة انقلاب عسكري في 2016 ولتقديم اللجوء إلى رجل الدين التركي فتح الله غولن.

تهديد بطمس تركيا

أدى الغزو التركي لشمال سوريا إلى تدهور العلاقات، وسقطت نيران المدفعية التركية بالقرب من مواقع القوات الأمريكية، وارتكب الأتراك والميليشيات المتحالفة معهم فظائع ضد الحلفاء الأكراد للولايات المتحدة. وهدد ترمب بأنه «إذا فعلت تركيا أي شيء اعتبرته، بحكمتي العظيمة التي لا تضاهى، أنها خارج الحدود، فسوف أقضي على تدمير اقتصاد تركيا بالكامل» بعدما شعر أن قرار الموافقة على الغزو يهدد مستقبله السياسي.

أوقف المفاوضات التجارية الجارية، وفرض عقوبات على كبار المسؤولين الأتراك، ومن المشكوك فيه ما إذا كانت العقوبات الأمريكية قد يكون لها تأثير مدمر، تركيا هي الشريك التجاري الثاني والثلاثون للولايات المتحدة. لكن ترمب يهدد الآن بـ «طمس» اقتصاد حليف لحلف الناتو، يوضح مدى تحول عضوية تركيا غير المتناغمة في الحلف.

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كيفية علاج تركيا؟

إذا تقدمت تركيا بطلب للانضمام إلى عضوية الناتو اليوم، فلن تحصل عليها، حيث تتطلب خطة عمل عضوية حلف الناتو «أن يكون لدى المرشحين أنظمة ديمقراطية مستقرة، ومتابعة التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والعرقية، وعلاقات جيدة مع جيرانهم، وإظهار الالتزام بسيادة القانون وحقوق الإنسان، وإقامة سيطرة ديمقراطية ومدنية على قواتهم المسلحة، ولديها اقتصاد السوق»، تركيا لديها اقتصاد السوق ولكن لا تفي بأي من المعايير الأخرى، ومع ذلك، فإن الناتو يفتقر إلى أي آلية لطرد عضو حالي.

وحتى لو بقيت تركيا في الناتو، فإن الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في الحلف بحاجة إلى التخلي عن وهم أن تركيا شريك موثوق، وينبغي أن يعاملوا تركيا باعتبارها «جنونا»، لتبني المصطلح الذي تم تطبيقه على باكستان، وهو حليف آخر للولايات المتحدة.

وستظل هناك قضايا يمكن أن تتعاون معها أنقرة وواشنطن، لكن المصالح التركية انحرفت بشكل جذري عن مصالح الولايات المتحدة، حيث يقول رئيس مجلس العلاقات الخارجية، ريتشارد هاس «يجب على الولايات المتحدة سحب جميع الأسلحة النووية، وتقليل الاعتماد على قواعد تركيا، وتقييد تبادل المعلومات الاستخباراتية ومبيعات الأسلحة».

نقل قاعدة إنجرليك

المكان المناسب للبدء هو في قاعدة «إنجرليك» الجوية الأمريكية في تركيا، والتي تم بناؤها من قبل فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وطائرات الولايات المتحدة وغيرها من حلفاء الناتو تستخدمها منذ ذلك الحين كقاعدة إقليمية مهمة للمراقبة والإغاثة في حالات الكوارث وعمليات النقل الجوي والعمليات القتالية.

حان الوقت للمضي قدما، حيث يجب على القوات الجوية الأمريكية نقل طائراتها إلى قاعدة موفق سلطي الجوية في الأردن وإلى قواعد أخرى في دول الخليج العربي، ويجب إعادة الأسلحة النووية التكتيكية المخزنة في إنجرليك إلى الولايات المتحدة أو نقلها إلى دول الناتو الأكثر موثوقية.

لقد حان الوقت للتعرف على تركيا بدلا من افتراض أن العلاقات يمكن أن تظل قريبة كما كانت خلال الحرب الباردة - التي انتهت قبل ثمانية وعشرين عاما.