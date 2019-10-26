السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة أثار غلاف مجلة لوبوان الفرنسية حالة من الغضب الكبيرة لدى الرئاسة التركية، الأمر الذي دفع بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان لرفع شكوى ضدها عبر محاميه. وتصدرت صورة إردوغان غلاف مجلة «لوبوان» الفرنسية واصفة إياه بالديكتاتور، تعبيرا عن الجرائم التى يرتكبها الجيش التركى فى شمال سوريا بحق المدنيين الأكراد. واتهمته المجلة أوردغان بحملة تطهير عرقي وإبادة جماعية للأكراد، وأكد جيمس جيفرى مبعوث ترمب وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب.



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كانت هذه تفاصيل خبر لوبوان الفرنسية: الرئيس التركي مجرم حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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