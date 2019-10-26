ليلة دامية تسقط 40 قتيلا وتصيب 2500 في العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بغداد

شهدت المدن العراقية هدوءا نسبيا أمس، بعد مواجهات ليلية دامية بين رجال الأمن والمتظاهرين أدت إلى مقتل 40 متظاهرا وإصابة 2500 آخرين على خلفية مظاهرات احتجاجية رافقتها عمليات حرق مبان حكومية ومقار الأحزاب الشيعية الكبرى.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن حركة السيارات وتنقل المواطنين بدأت طبيعية في بغداد بعد أن اتخذ المتظاهرون في بغداد جانبا من ساحة التحرير ونصبوا خياما وسرادق للاعتصام.

وحسب الشهود تقلصت أعداد المتظاهرين في بغداد بعد انسحاب مجموعات كبيرة منهم، لكن المئات ما زالوا موجودين بعد أن نصبوا سرادق للاعتصام في ساحة التحرير.

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وعززت قوات حفظ النظام الإجراءات الأمنية التي تمثلت بإغلاق جسر الجمهورية بالكامل، وإقامة حواجز اسمنتية وأسلاك شائكة حول الطرق المؤدية إلى مداخل المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية ومقار عدد من السفارات الأجنبية.

وفرضت السلطات المحلية إجراءات حظر التجوال في سبع محافظات عراقية بعد اتساع حالة الانفلات الأمني وقيام جماعات بإحراق الأبنية الحكومية.

ولم يعقد البرلمان العراقي جلسته التي كانت مخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ الحزم الإصلاحية التي أعلنتها الحكومة العراقية أمس، بسبب الأحداث الدامية والخسائرالبشرية الكبيرة.

في الإطار نفسه أعطى مجلس القضاء الأعلى في العراق الضوء الأخضر المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية، بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم.

وأوضح بيان لمجلس القضاء في بيان صحفي أنه توصل المجلس إلى الإيعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم، والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بذلك.