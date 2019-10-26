المتحدث العسكري: وصول عناصر من المظلات المصرية إلى باكستان للمشاركة في تدريب «فجر الشرق - 1»

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم السبت، عن وصول عناصر من القوات الخاصة وقوات المظلات المصرية إلى دولة باكستان، للمشاركة في أنشطة وفعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك «فجر الشرق-1».

وقال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان: «فى إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وصلت عناصر من قوات المظلات المصرية إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد».

وأضاف: «وصول قوات المظلات جاء للمشاركة ضمن أنشطة وفعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك (فجر الشرق-1) والذى تستضيفه دولة باكستان ويستمر على مدار إسبوعين».

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وتابع: «يشارك خلال التدريب عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدد من الدول بصفة مراقب»، مشيرًا إلى «عقد مؤتمر تنسيق بين القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج والتعارف بين العناصر المنفذة بما يساهم في توحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود، لتنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية ويشمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والرمايات النمطية وغير النمطية والتدريب على أعمال مكافحة الإرهاب».

وأردف: «التدريب يمثل نقلة نوعية للعلاقات العسكرية بين البلدين كونه الأول من نوعه حيث يهدف إلى توفير بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة، تساهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المشاركة وتعزيز القدرات القتالية والفنية للجانبين».

وأضاف المتحدث العسكري: «تدريب (فجر الشرق-1) يأتي امتداداً لسلسة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات ودعم جهود الأمن والإستقرار».