الموجز
انضمت الفنانة اللينانية إليسا إلى المتظاهرين في بيروت في اليوم العاشر من "ثورة الشعب".
وانتشرت فيديوهات عبر موقع «تويتر» لإليسا وهي وسط المتظاهرين حاملة العلم اللبناني وهي تهتف: "ثورة".
أعربت الفنانة اللبنانية، إليسا، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" عن فخرها بشعبها اللبناني الذي تخطى كل الحدود الطائفية وتوحد في الاحتجاجات التي خرجت بسبب "الجوع" الذي سببه السياسيون للناس.
وقالت إليسا خلال حضورها تظاهرة في العاصمة اللبنانية بيروت إن الناس في لبنان "تعبت"، وخرجت من كل المناطق اللبنانية، بعدما أوصلها سياسيو البلد إلى "الجوع" والنقص في الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات.
واعتبرت المطربة اللبنانية الشهيرة أن الذين يحاولون الإيحاء بأن المحتجين يتلقون تمويلا يريدون تشويه الحراك.
دعت رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وقالت إنه كان ينبغي على الرئيس، ميشال عون، أن يبدأ في الإصلاح منذ بدأ حديثه عنه، لكن أعتقد الآن أن الأمر متأخر للغاية.
وتدفق محتجون من جديد إلى الشوارع في أنحاء لبنان، السبت، على الرغم من محاولات الجيش إعادة فتح الطرق ولا يبدو أن هناك نهاية في الأفق لأزمة أصابت البلاد بالشلل منذ عشرة أيام.
وتجتاح لبنان منذ عشرة أيام احتجاجات ضد نخبة سياسية متهمة بالفساد وسوء إدارة أموال الدولة وقيادة البلاد نحو انهيار اقتصادي لم يشهده لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
كانت هذه تفاصيل خبر من قلب مظاهرات لبنان.. إليسا: «ثورة ثورة.. الناس تعبت ووصلوا للجوع» وتوجه رسالة لرئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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