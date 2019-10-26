وفاة عاملة بنغالية سقوطا من الطبقة الرابعة في بعبدا

أفادت معلومات صحافية عن وفاة عاملة بنغالية في العقد الرابع من العمر، إثر سقوطها من الطبقة الرابعة في أحد المباني السكنية في بعبدا.
وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات، وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي نقلها عناصر الدفاع المدني إلى مستشفى بعبدا الحكومي.
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