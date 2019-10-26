اخبار العالم

وفاة عاملة بنغالية سقوطا من الطبقة الرابعة في بعبدا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت معلومات صحافية عن وفاة عاملة بنغالية في العقد الرابع من العمر، إثر سقوطها من الطبقة الرابعة في أحد المباني السكنية في بعبدا.

وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات، وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي نقلها عناصر الدفاع المدني إلى مستشفى بعبدا الحكومي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة عاملة بنغالية سقوطا من الطبقة الرابعة في بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا