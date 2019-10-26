القوات نفت أن محازبيها يقيمون حواجز ويطلبون إبراز الهويات: شائعات وفبركات لا أساس لها من الصحة

أوضحت الدائرة الإعلامية في "حزب ​القوات اللبنانية​"، "دحضًا لكلّ الشائعات الّتي يطلقها أزلام السلطة والمستفيدون منها، من أنّ بعض المحازبين في "القوات اللبنانية" يقيمون الحواجز ويطلبون من المواطنين إبراز هويّاتهم"، أنّ "كلّ هذه الشائعات لا تعدو كونها مجرّد فبركات لا أساس لها من الصحة لا من قريب ولا من بعيد، وذلك لأنّ أنصار السلطة لا هدف لهم سوى حرف الأنظار عن الحراك الشعبي، ونقل المشهد الحالي إلى صراعات أُخرى أكل الدهر عليها وشرب".

وطالب في بيان، ​الأجهزة الأمنية​ المختلفة بـ"توقيف أي شخص على الأراضي اللبنانية كافّة يطلب من المواطنين إبراز هويّاتهم أو يعتدي عليهم".