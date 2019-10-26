شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: نرفض أى تدخل خارجى فى شئون مصر والبرلمان الأوربى يتعامل بازدواجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث باسم حزب الوفد، أن البرلمان الأوروبى يعانى من الازدواجية والكيل بمكيالين، لافتا إلى أن بيانه الأخير البرلمان يعد تدخلا غير مقبول على الإطلاق.

وقال المتحدث باسم حزب الوفد، إنه من الواضح وجود تأثير قوى على البرلمان الأوروبى من منظمات مشبوهة أدت إلى صدور مثل هذا البيان، لافتا إلى أنه فى الوقت الذى يسكت فيه البرلمان الأوروبى عن انتهاكات أردوغان بحق شعبه، وانتهاكات تميم بن حمد أمير قطر بحق قبيلة الغفران يتشدق بحقوق الإنسان ويحاول أن يتدخل فى شئوننا الداخلية.

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وشدد الهضيبى، أنه لا يمكن باى حال من الأحوال قبول أى تدخل خارجى فى شئون بلدنا مصر، لافتا إلى أن حزب الوفد يرفض هذا البيان جملة وتفصيلا، لافتًا إلى أن ما حدث من البرلمان الأوروبى يعد سقطة سياسية كبرى لا يجب أن تصدر من مؤسسة مثل هذه.