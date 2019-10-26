شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: نرفض أى تدخل خارجى فى شئون مصر والبرلمان الأوربى يتعامل بازدواجية والان مع تفاصيل الخبر
وشدد الهضيبى، أنه لا يمكن باى حال من الأحوال قبول أى تدخل خارجى فى شئون بلدنا مصر، لافتا إلى أن حزب الوفد يرفض هذا البيان جملة وتفصيلا، لافتًا إلى أن ما حدث من البرلمان الأوروبى يعد سقطة سياسية كبرى لا يجب أن تصدر من مؤسسة مثل هذه.
كانت هذه تفاصيل خبر الوفد: نرفض أى تدخل خارجى فى شئون مصر والبرلمان الأوربى يتعامل بازدواجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.