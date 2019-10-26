شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. أعضاء مجلس النواب يواصلون تفنيد مزاعم البرلمان الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم السبت، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين.. "موزة" تتكفل بعلاج مرشد إيران بأموال القطريين مذكرة لرئيس مجلس النواب حول أزمة قانون الثروة السمكية المتحدث باسم البرلمان: قوانتا المسلحة أبهرت العالم بانتصارات 6 أكتوبر Advertisements الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان: البرلمان الأوروبى افتقر قواعد الحيادية مختار نوح: أعضاء الإخوان يتفاخرون بالاغتيالات.. ويؤكد: تمت بأمر المرشد سامح عاشور يدعو لمقاطعة البضائع والسياحة التركية نائبة تطالب وزارة الكهرباء بتكثيف حملات صيانة الأعمدة الكهربائية بالشوارع أيمن أبوالعلا: بيان البرلمان الأوروبى يشوبه مغالطات متعمدة لتحقيق أغراض حبيثة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز السياسة.. أعضاء مجلس النواب يواصلون تفنيد مزاعم البرلمان الأوروبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.