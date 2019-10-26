بالصور- "تعليم أسوان" تناقش بنود الخطة الاستثمارية للعام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

عقد السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم في أسوان، اليوم السبت، اجتماعًا مع مديري العموم، لمناقشة بنود الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020.

حضر الاجتماع مدير التعليم العام، ومدير الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة التربية الخاصة، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، ومدير إدارة التوجيه الفني، ومدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسوان.

وقال الفيومي إنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل مدارس التعليم الفني خلال الإجازة الصيفية بمبلغ 18 مليون جنيه ونصف جنيه، وجرى تشغيلها قبل بدء العام الدراسي الحالي 2019/2020.

كما تم طرح 28 مدرسة بالتعليم العام، للتأهيل من قبل هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة 50 مليون جنيه.