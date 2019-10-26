ضمن "حياة كريمة".. تسليم 23 منزلًا ومصنعًا للسجاد في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحي:

افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم السبت، إعادة إعمار وتوصيل المرافق والخدمات والفرش الكامل لعدد 23 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى مصنع للسجاد اليدوي.

وسلّم المحافظ 15 عقدًا للمشروعات الصغيرة، لأهالي قرية دار السلام التابعة لمركز يوسف الصديق، كما تفقد مدرسة التعليم المجتمعي للفتيات بالقرية.

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جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون بين المحافظة ومؤسسة "صناع الخير" للتنمية، بحضور إيمان أحمد ذكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، ومصطفى زمزم رئيس مجلس إدارة مؤسسة "صناع الخير" للتنمية.

وأعرب المحافظ خلال الافتتاح، عن سعادته لمشاركته أهالي القرية تطوير منازلهم، مشيرًا إلى أن إعادة إعمار المنازل بقرية دار السلام جاء بالتنسيق بين محافظة الفيوم وجمعية "صناع الخير" في إطار المشروع القومي "حياة كريمة" بما يجعل القرية من القرى الأكثر تطورًا.

كما التقى محافظ الفيوم عددًا من أهالي القرية واستمع لمطالبهم ومشكلاتهم، التي تمثلت في إنشاء مركز للشباب ومدرسة، بجانب رصف وتمهيد الطريق الرئيسي المؤدي للقرية.