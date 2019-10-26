استعدادات مكثفة لنجاح الانتخابات في سلطنة عمان

أكدت وزارة الداخلية في سلطنة عمان أن جميع المراكز الانتخابية في سلطنة عمان وعددها 110 مراكز أصبحت جاهزةبشكل كامل لبدء الناخبين في الساعة السابعة صباحا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

وقد ارتفع عدد المرشحين في الفترة التاسعة الى 637 مرشحا .

وحول عملية الفرز فانها ستتم بعد التأكد من عدد أجهزة التصويت الالكتروني حسب توزيع المراكز الانتخابية ، والتأكد من عدد أجهزة التصويت التي تم إغلاقها بكل مركز انتخابي ومن استلام استمارات التصويت التي تمت حسب مراكز الانتخاب بالولاية مع التأكد أيضا من حضور رئيس لجنة الانتخابات بالولاية والمرشحين أو من ينوب عنهم، واعتماد المحضر إلكترونيا لعملية تسليم واستلام استمارات التصويت بين رئيس لجنة الفرز ورئيس لجنة الانتخابات ، ثم البدء في عملية الفرز .

ويتم اعتماد النتائج الأولية في حالة عدم وجود تساوٍ لعدد الأصوات بين المرشحين والتي تتطلب إجراء قرعة بين المرشحين المتساوين في عدد الأصوات وإبلاغ اللجنة الرئيسية للانتخابات قبل اعتماد النتائج الأولية ، ثم سيتم رفع النتائج الأولية إلى رئيس لجنة الانتخابات بالولاية الذي يقوم بدوره برفعها الى رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات.

وقال سالم بن حميد الحجري رئيس لجنة الإعداد والتحضير للانتخابات ان جميع أعضاء لجان التنظيم والتصويت والفرز في جميع تلك الولايات تواجدوا منذ صباح يوم الجمعة في المراكز الانتخابية للتأكد من جاهزية تلك المراكز، وانتهت لجان التنظيم والتصويت من وضع اللافتات الإرشادية التي تنظم دخول وخروج الناخبين وترقيم القاعات وتحديد .

وأكد أن العملية الانتخابية حق لكل مواطن مسجل في السجل الانتخابي ومن حقه أن يمارس هذا المكتسب بكل شفافية وحرية ووزارة الداخلية اختارت في هذه الفترة الانتخابية شعار "صوتك أمانة" أي أنه من خلال ممارسة الناخب لحقه الانتخابي

واختياره لمرشحه سوف يساهم في تنمية وازدهار بلده سلطنة عمان.

ودعا جميع الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم الذين يرون فيهم الكفاءة والمقدرة لإدارة دفة العمل من خلال مجلس الشورى للفترة القادمة.

كما أكد أن "نجاح العملية الانتخابية يتحقق بتعاون جميع الناخبين مع لجان التنظيم وتقيدهم بالإرشادات والقوانين والأنظمة خاصة في أوقات الذروة"، وأعرب عن أمله في "أن يكون الناخب كما عودنا في الفترات الانتخابية السابقة مثالا يحتذى في اتباع الإرشادات المنظمة للمراكز الانتخابية كلا في مركزه الانتخابي وسوف يجدون أعضاء اللجان المعنيين في استقبالهم وتسهيل الأمر لهم حتى يتمكنوا من الإدلاء باصواتهم بكل سهولة ويسر وبما يمكن اللجان التنظيمية من أداء الأدوار المناطة بها لتحقيق النجاح للعملية الانتخابية "، مشيرا إلى أن لجان التنظيم خصصت صالات انتظار مريحة في المراكز الانتخابية في حالات الازدحام وتم تسهيل كافة الإجراءات في تلك المراكز. وأشاد الحجري بالدور الذي يقوم به الناخب والذي يتماشى دائما مع الأنظمة والتجهيزات الجديدة والمتواصلة التي تقوم بها وزارة الداخلية والتي تفعل مع كل فترة انتخابية خاصة في الجوانب التقنية".

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وأوضح أنه "تم خلال اليومين الماضيين تركيب وتجهيز وتشغيل أجهزة التصويت الإلكتروني في جميع المراكز الانتخابية وتنفيذ عملية تفعيل تجريبي لتلك الأجهزة، حيث إنه سيتم الانتهاء من تفعيل نظام التصويت الإلكتروني في تمام الساعة السادسة صباحا بإجراء عدة خطوات من بينها أنه سيتم التحقق من خلو جهاز التصويت من اي أصوات .

وأضاف أنه سيتم في تمام الساعة 7 مساء إغلاق أجهزة التصويت الإلكتروني "صوتك" في المركز الانتخابي تباعا حتى يتم إغلاقها جميعا ، كما سيتم من بين الخطوات التي سيتم اتخاذها اعتماد محضر إغلاق اجهزة التصويت إلكترونيا بعد إنهاء التصويت، ووضع استمارات التصويت الإلكتروني المطبوعة عبر الجهاز بعد إخراجها من الجهاز في أظرف أمنية مخصصة لذلك الغرض وتسليمها الى رئيس لجنة الفرز أو مساعده، ورفع محضر عن سير عملية التصويت من قبل رئيس لجنة التصويت إلى رئيس لجنة الانتخابات بالولاية".

من جهة أخرى أعدت اللجنة الإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة خطة متكاملة لتنفيذ نقل مباشر إذاعي وتلفزيوني ليوم التصويت من كافة المراكز الانتخابية بولايات السلطنة ينفذ لأول مرة بهذا المستوى ؛ حرصا منها على مواكبة هذا الحدث الوطني المهم وإبراز تفاعل المواطنين معه ونقل صورة حية تؤكد شفافية الانتخابات .

وقد تم تجهيز حوالي 100 فريق إذاعي وتلفزيوني من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ستنتشر في كافة ولايات السلطنة تضم تجهيزات بشرية وفنية وتشغيلية وهندسية لتغطية يوم التصويت، حيث سيبدأ تلفزيون سلطنة عمان بقناتيه العامة وعمان مباشر وإذاعة سلطنة عمان بقناتيها العامة والشباب ببث مباشر من جميع المراكز الانتخابية بكافة ولايات السلطنة في يوم التصويت ابتداءً من الساعة السادسة وإلى نهاية إعلان جميع نتائج الانتخابات في جميع الولايات .

كما سيكون هناك نقل مباشر في آن واحد على شاشتي القناة العامة وقناة عمان مباشر التلفزيونيتين من خلال 11 نافذة على الشاشة للحظة افتتاح وإغلاق أجهزة التصويت من 11 مركزا انتخابيا في محافظات السلطنة الإحدى عشرة ، وسيكون هناك ايضا استوديو اذاعي وتلفزيوني رئيسي بمقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون واستوديو رئيسي بمقر وزارة الداخلية واستوديو آخر بمبنى الإذاعة والتلفزيون بصلالة واستوديو في المركز الإعلامي بفندق جراند حياة وذلك للبرامج المباشرة والربط الموحد، وسيتاح كذلك استوديو للقنوات التلفزيونية العربية والأجنبية المشاركة في التغطية الإعلامية للانتخابات للربط المباشر مع قنواتهم.

وتم تجهيز مركز إعلامي بفندق جراند حياة خصص لتوفير الخدمات الإعلامية للصحفيين والإعلاميين من وسائل الإعلام المحلية المقروءة والسمعية والمرئية والإلكترونية، والمراسلين الصحفيين من خارج السلطنة الذين يبلغ عددهم حوالي 70 صحفيًا وإعلاميا.