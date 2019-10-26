النواب الأمريكي يستأنف تحقيق مساءلة ترامب

يستأنف مجلس النواب الأمريكي تحقيقا بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب، بالاستماع لشهادة مسؤول كبير في وزارة الخارجية يوم السبت، بعد يوم من رفض قاضية اعتراضا رئيسيا من الجمهوريين.

ومن المنتظر أن تعقد لجان الشؤون الخارجية والمخابرات والرقابة في مجلس النواب بمقر الكونغرس اجتماعات مع فيليب ريكر القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا، وفقا لوكالة "رويترز".

وريكر يبلغ من العمر 54 عاما، دبلوماسي يشمل نطاق عمله أوكرانيا، محور التحقيق المتعلق بترامب. ويشغل منصبه الحالي كقائم بالأعمال منذ 18 مارس.

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وقال الأعضاء الديمقراطيون في لجان المجلس الثلاث إن لديهم قناعة بأنهم جمعوا قدرا كبيرا من الأدلة، ولا يتوقعون استمرار هذه المرحلة من التحقيق لأسابيع عديدة أخرى قبل انعقاد الجلسات العامة.

وقد رفضت القاضية بيرل هويل يوم الجمعة دعوى بعدم قانونية عملية المساءلة وأصدرت أمرا لإدارة ترامب بتزويد اللجنة القضائية بمجلس النواب بمعلومات سرية في تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وقالت هويل إن موافقة مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية رسميا على قرار بدء إجراءات تحقيق المساءلة لم تكن لازمة كي يكون التحقيق صحيحا، وهو أحد الأمور التي كان يصر عليها الجمهوريون في القضية.