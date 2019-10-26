مجلس الوزراء يقرر إحالة جرائم التجمهر إلى محاكم أمن الدولة

صدق مجلس الوزراء على قرار رقم 2582 لسنة 2019 بشأن إحالة بعض الجرائم الخاصة بالتجمهر إلى محاكم أمن الدولة . وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 (مكرر)، الصادر في 26 أكتوبر 2019. في 26 أكتوبر 2019.

وينص القرار على إحالة النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 1985 بعض الجرائم، وهي الجرائم الخاصة بالتجمهر وتعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنية "البلطجة"، والخاصة بالتسعير الجبري والأسلحة والذخائر، والحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، وجرائم مكافحة قانون الإرهاب. وهي الجرائم الخاصة بالتجمهر وتعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنية "البلطجة"، والخاصة بالتسعير الجبري والأسلحة والذخائر، والحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، وجرائم مكافحة قانون الإرهاب.

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