انتشر عبر الانترنت فيديو يظهر عضو "حزب الرابطة" الإيطالي، أنجيلو تشوكا، وهو يلقي بالشوكولاتة التركية على الأرض في قاعة البرلمان الأوروبي، تنديدا بالعملية العسكرية التركية في سوريا.
ونهض أنجيلو تشوكا من مقعده وألقى علبة شوكولاتة تركية على الأرض، هاتفا "لا لتركيا هذه!"، أثناء نقاش برلماني في جلسة بمدينةستراسبورغ.
وقرر رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، وقف أنجيلو تشوكا، لمدة خمسة أيام عن أنشطة البرلمان.
وقال تشوكا إنه سيطعن في قرار رئيس البرلمان، مضيفا "يدهشني بشكل خاص كيف يشعر الرئيس ساسولي بالإهانة ويجد أنه من غير اللائق إلقاء علبةشوكولاتة تلقيناها من ممثلي الحكومة التركية، بينما لا يظهر السخط نفسه تجاه المدنيين والأطفال الذين ماتوا ويموتون هذه الأيام بأيد تركية".
وأكد عضو الرابطة أنه لن يكون أبدا "مجرد ألعوبة تسيطر عليه الإملاءات الأوروبية أو الرئيس ساسولي"، كما "لن أكون مجرد قطعة أثاث في قاعة البرلمان، ولن أتراجع أبدا عن التعبير عن المعارضة تجاه مواقف غير لائقة كتلك التي كنت أتحدث عنها".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..سياسي إيطالي يعترض على العملية التركية في سوريا بـ"الشيكولاته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.