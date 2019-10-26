أجبر الأمن العراقي المتظاهرين على التراجع إلى ساحة التحرير باستخدام الغاز المسيلة للدموع، عقب محاولتهم عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء.
من جهتها، أعربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، عن "قلقها العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق المواطنين في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة".
وقالت، إن "حماية أرواح البشرتحتل المقام الأول دائما. ولا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف. لقد قطع العراق شوطا طويلا ولن يتحمل الانزلاق مرة أخرى إلى دائرة جديدة من العنف".
وأضافت: "ينبغي على جميع الأطراف مضاعفة جهودها على الأرض ليس
وأكدت الممثلة الخاصة وقوف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة، بما في ذلك من خلال دعم السلطات العراقية في جهودها لتلبية المطالب المشروعة للمواطنين.
بدورهم، أعلن القضاة عن إضراب ابتداء من يوم غد الأحد، احتجاجا على حركة تحويلات وتعديلات قانونية.
ويشهد العراق حركة احتجاجية في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العراقي يجبر متظاهرين حاولوا عبور جسر الجمهورية على التراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.