مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون معمرة غرب بيت لحم

قطع مستوطنون، اليوم السبت، 25 شجرة زيتون معمرة في أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وقال نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون - في تصريح - إن مستوطنين قطعوا 25 شجرة زيتون معمرة في منطقة الجمجوم جنوب البلدة، المحاذية للبؤرة الاستيطانية "بيت عاين" الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة صوريف وقرية الجبعة، تعود ملكيتها للمواطنين يوسف عبد الرحمن فنون، وعبد المطلب محمد فنون . للبؤرة الاستيطانية "بيت عاين" الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة صوريف وقرية الجبعة، تعود ملكيتها للمواطنين يوسف عبد الرحمن فنون، وعبد المطلب محمد فنون .

وأضاف أن المستوطنين خطوا عبارات على الصخور في تلك المنطقة يهددون المزارعين من الدخول إلى تلك الأراضي ويدعون بملكيتها لهم.

وأشار فنون إلى أن منطقة الجمجوم تتعرض للمرة الثالثة وخلال عام واحد لتقطيع الأشجار، في إطار استهداف أراضي صوريف والجبعة، كما أقامت قوات الاحتلال بوابة حديدية على مدخل هذه الأراضي، وهو ما يجبر أصحابها على سلك طرق وعرة للوصول لها . في تلك المنطقة يهددون المزارعين من الدخول إلى تلك الأراضي ويدعون بملكيتها لهم.وأشار فنون إلى أن منطقة الجمجوم تتعرض للمرة الثالثة وخلال عام واحد لتقطيع الأشجار، في إطار استهداف أراضي صوريف والجبعة، كما أقامت قوات الاحتلال بوابة حديدية على مدخل هذه الأراضي، وهو ما يجبر أصحابها على سلك طرق وعرة للوصول لها .

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