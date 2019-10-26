التقى الرئيس الباكستاني عارف علوي، نظيره الأذريبيجاني إلمار محمد ياروف على هامش قمة حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو، عاصمة أذربيجان.
وقال علوي - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانيةالرسمية، اليوم السبت - إنه تم مناقشة الوضع الراهن في جامو وكشمير، مضيفا أن الهند تحاول تغيير التركيبة السكانية للإقليم من خلال إلغاء الوضع الدستوري الخاص للمنطقة.
وأشار الرئيس الباكستاني إلى أن بلاده ترغب في تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مع أذربيجان، معربا عن تقديره للدعم الأذري لباكستان في النزاع الكشميري، لافتا كذلك إلى مناقشته مع ياروف قضايا دولية وإقليمية أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال قمة في باكو.. رئيس باكستان يناقش أوضاع كشمير مع نظيره الأذري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.