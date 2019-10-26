بعد وفاة 22 شخص.. إيقاف جميع الرحلات السياحية في مصر بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت وزارة السياحة المصرية وقف جميع الرحلات السياحية بين المحافظات، حرصاً على سلامة السائحين وسائقي الحافلات السياحية والمرشدين السياحيين من سوء الأحوال الجوية، فيما ارتفع عدد ضحايا الأمطار.



كما أوقفت الأنشطة البحرية ومراكز الغوص، يومي الجمعة والسبت 25 و26 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وذلك في المدن المُطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.



وأرسلت الوزارة خطاباً إلى شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية بالتنبيه، مشددةً على اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الشركة المخالفة.



والجمعة، أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى معدلات لا تسمح بحركة الزوارق وصعود ونزول المرشدين من السفن بشكل آمن، ثم أعادت فتح الميناءين اللذين يعدان أكبر موانئ مصر في وقتٍ لاحق.



ومساء الجمعة، أعلنت القاهرة، ارتفاع عدد الوفيات جراء موجة الطقس السيئ إلى 22 شخصاً، بينهم 8 حالات صعقاً بالكهرباء، وفق وسائل إعلام حكومية، بينها صحيفة «الأهرام» المملوكة للدولة.



كما تسببت تلك الموجة الطقسية في انقطاع الكهرباء في عدة محافظات شمالية، وحدوث انهيارات في 9 عقارات بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، حسب المصدر ذاته.



تشهد مصر موجة طقس سيئ منذ الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتستمر حتى السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول، مع اقتراب إعصار «ميديكين» النادر من السواحل الشمالية المصرية، وفق خبراء أرصاد جوية.



ونشرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، الجمعة، مقطعاً مصوراً لإعصار متحرك في منطقة البحر المتوسط (شمال القاهرة) يقترب من مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).



وقالت الهيئة، في تغريدة لها عبر تويتر، إن «إعصاراً متوسطياً قد يؤدي إلى حدوث عاصفة مدارية غير معهودة في تلك المنطقة، قد يؤدي أيضاً إلى فيضانات في بعض المناطق الساحلية».



ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، قوله إن «غرابة هذا الإعصار النادر للغاية تكمن فى أن حوض المتوسط صغير، مقارنة بمعظم أحواض المحيط التي تشهد تلك الأعاصير المدارية».



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بمصر، في بيان، أن تستمر حالة عدم استقرار الطقس في مصر اليوم السبت، إذ تتكاثر سحب يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة.



وقد ناشد مجلس الوزراء المصري، في بيان، المواطنين التزام المنازل، السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وعدم التواجد تحت اللوحات الإعلانية المعدنية، أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، حرصاً على سلامتهم.



كما أُعلن أيضاً رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، استعداداً لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حسب البيان ذاته.



والثلاثاء الماضي، ضربت موجة طقس سيئ البلاد، تمثلت في أمطار رعدية غزيرة، ورياح قوية، وانخفاض في درجات الحرارة، بسبب ذلك المنخفض الجوي النادر الذي يضرب منطقة حوض المتوسط.



وتعد هذه الموجة هي الأولى التي تشهدها مصر قبل بداية فصل الشتاء، الذي يوافق حلوله في البلاد يوم 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل.





المصدر: الاناضول