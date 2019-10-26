كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات التركية وميلشياته التركمانية يحتلون بلدتين جديدتين بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أستولت قوات الجيش التركي والميلشيات التركمانية التابعة لها، اليوم السبت، على قريتين جديدتين عقب معارك مع الميلشيات الكردية شمال شرق سوريا، ورفعوا الأعلام التركية فوق مباني القريتين.

وأفاد مراسل في محافظة الحسكة، بأن الجيش التركي والميلشيات الموالية له استولوا على قريتين في شرق مدينة رأس العين 15 كم على الطريق المحاذي للشريط الحدودي، والواصل بين مدينتي رأس العين والدرباسية شمالي محافظة الحسكة وقاموا برفع العلم التركي عليهما.

وأوضحت مصادر محلية بمدينة رأس العين شمالي الحسكة عن قيام تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي بإحراق مادة الفيول، التي قام بوضعها ببراميل ونشرها في شوارع بلدة أبو راسين 20 كم جنوب شرق رأس العين وفي مدينة الدرباسية شمالي الحسكة، بهدف تمويه مواقعهم أمام الطائرات الحربية التركية، فيما تشهد سماء المنطقة في هذه الأثناء، تحليقا كثيفا لطائرات الاستطلاع التركية.

ويواصل جيش الاحتلال التركي وميلشياته المسلحة هجومهم على القرى التابعة لبلدة أبو راسين جنوب شرق رأس العين.

وفي ريف الرقة الشمالي، لا زالت الاشتباكات مستمرة بين الجيش التركي والميلشيات الموالية له وبين المسلحين الأكراد في تنظيم "قسد" داخل قرية أبو خرزة التابعة لناحية عين عيسى، حيث تمكن التنظيم من تفجير عربة تابعة للجيش التركي في محيط القرية.