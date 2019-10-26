كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هوك: نهدف إلى حرمان النظام الإيراني من الموارد المالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن برايان هوك، الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، أن الهدف من الخطة هو مساعدة الشعب الإيراني وحرمان النظام من الموارد المالية، وذلك بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن آلية جديدة لتخفيف القيود لإرسال المساعدات الإنسانية إلى إيران.

وأكد المبعوث الأمريكي لإيران في بيان، أصدر يوم أمس الجمعة، على أن الآلية الإنسانية الجديدة ستجعل من السهل على الحكومات والشركات والبنوك الأجنبية الدخول في تجارة مشروعة نيابة عن الشعب الإيراني، وفي الوقت نفسه تقلل من أخطار استغلال الأموال من قبل النظام، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء هذا بعدما أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان في بيان صدر يوم أمس الجمعة، عن إطلاق ما أسمتها "آلية إنسانية جديدة لضمان شفافية غير مسبوقة في التجارة الإنسانية مع إيران"، إن الآلية "ستساعد المجتمع الدولي على تعزيز التجارة الإنسانية لضمان عدم إنفاق الأموال من قبل النظام الإيراني على تطوير صواريخ باليستية أو دعم الإرهاب أو تمويل أنشطة خبيثة أخرى".

ومن جهتها، ذكرت قناة "صوت أمريكا VOA" الفارسية، أن السفارة البريطانية في واشنطن، رحبت بالخطة وقالت إن: "الإعلان عن هذه القناة الإنسانية الجديدة مرحب به ونتطلع إلى سماع تفاصيل حول كيفية عملها حيث من الضروري أن تصل السلع الإنسانية إلى إيران".

وأطلقت بريطانيا إلى جانب فرنسا وألمانيا، آلية أوروبية خاصة للتجارة الإنسانية وغيرها مع إيران والمعروفة بـ"اينستكس" في يناير الماضي، بغرض تسهيل ما تسميه الدول الثلاث التجارة "الشرعية" للمساعدة في الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والتي وعدت القوى العالمية فيها طهران بتخفيف العقوبات مقابل القيود المفروضة على برنامجها النووي.

Advertisements

لكن إدارة الرئيس الأمريكي التي انسحبت من الاتفاق الإيراني في مايو 2018، وشددت العقوبات على طهران، حذرت دول الاتحاد الأوروبي من استخدام "اينستكس" للتحايل على العقوبات الأمريكية، مما أدى إلى امتناع الشركات الأوروبية عن المشاركة فيها خوفًا من العقوبات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في بيان، إن "الآلية الإنسانية الجديدة ستساعد الشركات الدولية، التي تسعى إلى الانخراط في التجارة الإنسانية المسموح بها مع إيران لضمان عدم خرقها للعقوبات".

وفي إجراء متزامن، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) حكما نهائيا حول إيران يتعلق بغسيل الأموال، حيث يمنع بموجبه البنوك الدولية من مساعدة مؤسسات إيران المالية على فتح حسابات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي "أن هذا الإجراء يفضح خصائص السلوك المالي الإيراني المخادع أمام المجتمع الدولي كجزء من حملة الضغط القصوى لتجفيف مصادر إيرادات النظام الإيراني غير المشروعة".

وطلبت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس الجمعة، من جميع الدول، إدراج صادراتها الإنسانية إلى إيران وتقديم كل التفاصيل المتعلقة للحيلولة دون حصول النظام الإيراني، باعتباره أكبر راعٍ للإرهاب، على غطاء لتمويل أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.