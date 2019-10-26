كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة الأمرأة الروسية المعتقلة من أمريكا إلى الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت الروسية ماريا بوتينا، اليوم السبت، التي اعتقلت في الولايات المتحدة الأمريكية في ابريل الماضي، بعد اعترافها بالعمل كوكيل روسي إلى موسكو، في استقبال من والدها والصحفيين الروس الذين سلموها.

وقالت بوتينا للصحفيين في مطار شيريميتيفو بموسكو محاطًا بوالدها والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "الروس لا يستسلمون أبدًا".

وشجعت طالبة الدراسات العليا البالغة من العمر 30 عامًا، وهي تمسك باقة من الورود البيضاء، أنصارها وأضافت أنها كانت سعيدة بعودتها.

وكانت بوتينا قد أقرت في ديسمبر من العام الماضي، بتهمة التآمر للعمل كعميل أجنبي لروسيا من خلال التسلل إلى جماعة لحقوق السلاح والتأثير على الناشطين المحافظين والجمهوريين الأمريكيين.

وتسببت قضيتها في توتر العلاقات الأمريكية الروسية، مما دفع موسكو إلى اتهام واشنطن بإجبار بوتينا على الاعتراف بما وصفته بتهم سخيفة.

وفي وقت سابق من هذا العام، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاملة الولايات المتحدة لبوتينا بأنها "مهزلة بالعدالة"، وقال أن عقوبتها تبدو وكأنها محاولة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون والقضاة الأمريكيين لإنقاذ ماء الوجه.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: هذا الأسبوع على الرغم من انتقاداته للطريقة، التي عومل بها بوتينا، فإن بوتين ليس لديه أي خطط لمقابلتها.

وقال الزعيم الروسي في عام 2010: إنه غنى أغاني وطنية مع آنا تشابمان، أحد عشرة عملاء روس تم ترحيلهم من الولايات المتحدة كجزء من أكبر عملية تبادل تجسس في البلاد منذ الحرب الباردة.

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وأثارت عودة بوتينا إلى روسيا تكهنات بأن بول ويلان، وهو جندي سابق من مشاة البحرية الأمريكية محتجز في روسيا منذ يسمبر من العام الماضي بتهمة التجسس، يمكن إرساله إلى بلاده.

ولكن لا توجد دلائل تشير إلى أنه يمكن إطلاق سراح ويلان في أي وقت قريب. وتم تمديد فترة اعتقاله السابقة للمحاكمة في وقت سابق من هذا الأسبوع حتى أواخر ديسمبر.

ولم تعلق بوتشينا، التي أُفرج عنها من أحد سجون فلوريدا، بعد أن قضت معظم فترة عقوبتها البالغة 18 شهرًا، في قضيتها في تعليقاتها على الصحفيين في المطار.

ولكن في مقابلة مع وسائل الإعلام الحكومية الروسية المسجلة على ما يبدو أثناء الرحلة، أصرت بوتينا على براءتها.

ونقلت وكالة أنباء ريا عنها قولها: "سيتعين اتخاذ بعض الإجراءات فيما يتعلق بالغضب الذي حدث لي".

وقالت ريبيكا روس المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو: "أن بوتينا ارتكبت جريمة"، وكتبت على تويتر: "تم اعتقالها وتقديم الأدلة إليها، وأقرت بالذنب وحُكم عليها".

كان من المقرر إطلاق سراح بوتينا من السجن ذي الإجراءات الأمنية المنخفضة في تالاهاسي في أوائل نوفمبر، ولكن تغيير القانون الفيدرالي رفع تاريخ الإفراج عنها بناءً على الائتمان بسبب حسن السلوك، وفقًا لما ذكره محاميها في الولايات المتحدة، روبرت دريسكول.

وشملت العقوبة التي مدتها 18 شهرًا تسعة أشهر قضتها في السجن بعد اعتقالها في يوليو 2018.

