كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اللبناني يصدر قراراً برفع السرية عن حسابات نواب ووزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر تيار تابع لرئيس لبنان ميشال عون "التيار الوطني الحر"، اليو السبت، بياناً، وأعلن في هذا البيان عن قرار رفع السرية عن حسابات نواب والوزراء، الذين ينتمون إليه.

وجاء في بيان التيار الوطني الحر: "على اثر اجتماع الهيئة السياسية، الذي انعقد يوم السبت الفائت، وأعلن فيه عن قرار رفع السرية المصرفية عن حسابات وزراء "التيار الوطني الحر" ونوابه ونائبتي رئيس "التيار"، سيتم الإعلان عن إنجاز الخطوات القانونية والنيابية اللازمة لرفع السرية المصرفية عن حساباتهم، يوم الاثنين المقبل وامام وسائل الاعلام".

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي "تلاقياً مع موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقناعاتهم، وإنسجاماً مع ما كان قام به رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل منذ اكثر من سنتين، برفع السرية المصرفية عن حساباته بمبادرة شخصية منه ومع ما قام به نواب "التيار الوطني الحر" بتقديم ثلاثة إقتراحات قوانين هي: قانون رفع السرية المصرفية، قانون رفع الحصانة عن النواب والوزراء وموظفي القطاع العام، قانون إستعادة الأموال العامّة المنهوبة من الدولة. وسيعملون على اقرارها في مجلس النواب".

وتشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.