كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار خلال وقع بمنطقة البداوي في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 5 أشخاص بجروح، اليوم السبت، خلال إطلاق نار وقع بمنطقة البداوي في شمالي لبنان، وذلك أثناء محاولة فتح الطريق من قبل الجيش اللبناني.

وأوضحت مصادر، أن إطلاق نار كثيف وقع في البداوي، لافتة إلى أنه حدث بعد تلاسن مع الجيش اللبناني، دون أن تتضح بعد الجهة، التي أطلقت النار.

ونشر ناشطون مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنها في منطقة البداوي في طرابلس، ويظهر فيها عناصر من الجيش أثناء محاولة تفريق المحتجين بالقوة.

وكانت قوات الأمن اللبنانية قد حاولت منذ صباح اليوم، فض الاعتصامات التي يشارك فيها المتظاهرون، في محاولة منهم لإغلاق الطرقات.

واستطلعت مراسلة عن آراء بعض المحتجين المعتصمين على جسر "الرينغ" في بيروت، ليؤكدوا على استمرارهم في الاعتصام وعدم الانصياع لأوامر قوات الأمن بترك مواقعهم.

ودخلت الاحتجاجات غير المسبوقة في لبنان اليوم السبت، في يومها العاشر، مع اتساع دائرة المطالب، التي بدأت بالاحتجاج على فرض رسوم على "مكالمات الإنترنت"، لتمتد إلى مكافحة الفساد، وتغيير الحكومة، وغيرها من المطالب المشروعة.

Advertisements