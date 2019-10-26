كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مكالمة الرئيس الروسي مع نظيره الفرنسي بشأن سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، وتحدث معه عن مضمون المحادثات الروسية التركية في مدينة سوتشي الروسية، وفق ما أوردته خدمة الكرملين الصحفية.

وأوضح البيان: "وفقا للاتفاق المبدئي أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتفصيل عن محتوى محادثات القمة الروسية التركية في سوتشي في 22 أكتوبر".

وتم التأكيد على أن القرارات المسجلة في المذكرة المتفق عليها في هذا الاجتماع، تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف وتسهم في استعادة سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق فلاديمير بوتين وماكرون على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

وأشاد الرئيس الفرنسي بدوره بالاتفاق، الذي توصلت إليه روسيا وتركيا بشأن سوريا.

وذكر التقرير أن "إيمانويل ماكرون أشاد بالاتفاقات التي توصلت إليها روسيا وتركيا، ووفقًا للرأي العام ، فإن الإجراءات المنصوص عليها في مذكرة سوتشي هي أساس جيد لتحقيق الاستقرار في مناطق الفرات وستساهم في حل الأزمة السورية ككل".

وأضاف المكتب الصحفي أنه خلال المحادثة أعرب الجانبان عن الأمل في أن يكون الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية بناءً وفعالاً.