كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزراء المملكة المتحدة يكشفون حقيقة وضع خطة لإضعاف حقوق العمال بعد البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت الحكومة البريطانية، تقريرا لصحيفة اليوم السبت، بأنها ستسعى لإضعاف حقوق العمال بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، حيث وصف أحد الوزراء الفكرة بأنها "مجنونة تماما".

ونشرت صحيفة فاينانشيال تايمز مقتطفات من الوثائق، التي تم تسريبها من وزارة خروج بريطانيا من الحكومة والتي تنص على أن الالتزام المزعوم بـ "ساحة اللعب" تجاه الاتحاد الأوروبي "يترك مجالًا للتفسير".

ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن بريطانيا قد تحاول تخفيف اللوائح، بما في ذلك حقوق العمال، بعد أن تترك الكتلة وتقول إنه من المحتمل أن تفرض حواجز تجارية ما لم تظل القواعد متشابهة، لتجنب ما تعتبره منافسة غير عادلة.

وعلى المدى الأقصر، تحتاج الحكومة البريطانية أيضًا إلى دعم من بعض أعضاء المتمردين على الأقل من حزب العمل المعارض لتمرير تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي قال إن تصويتهم سوف يتوقف على الحفاظ على الحماية الحالية للعمال.

وفي صفقة انتقال "البريكست"، أجرى رئيس الوزراء بوريس جونسون مفاوضات مع بروكسل، حيث ينص الإعلان السياسي الذي يحدد إطار المحادثات التجارية على "أن العلاقة المستقبلية يجب أن تضمن منافسة مفتوحة وعادلة، تشمل التزامات قوية لضمان وجود مجال متساوٍ".

وفقًا لـ الفاينانشال تايمز، كتب مسؤولو وزارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن "تفسير هذه الالتزامات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون مختلفًا للغاية"، وأن النص يمثل "نقطة انطلاق أكثر انفتاحًا لمفاوضات العلاقات المستقبلية".

ورفض الوزراء الحكوميون اقتراح "فاينانشال تايمز" بأن هذا يعني أن معايير العمل البريطانية سوف تختلف بشكل كبير عن تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي.

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حيث أوضح وزير الاعمال على موقع تويتر ردًا على تقرير فاينانشيال تايمز "اندريا ليدسوم": "هذه القصة غير صحيحة، وأن المملكة المتحدة ستحافظ على (أعلى) معايير حقوق العمال والمعايير البيئية عندما نغادر الاتحاد الأوروبي.

ولكن زعيم حزب العمل جيريمي كوربين قال: "أن تقرير صحيفة فاينانشال تايمز أظهر أن أعضاء البرلمان لن يكون من الحكمة أن يثقوا بوعود الحكومة بشأن حقوق العمال".

وقال وزير الأعمال الناشئ كواسي كوارتينج: "إنه ليس من مصلحة الحكومة السعي إلى تخفيف قواعد التوظيف".

وقال عندما سئل عن تقرير "فاينانشيال تايمز" الصادر عن هيئة الإذاعة البريطانية: "أعتقد أن هذا جنون تمامًا. مضيفًا: "في الواقع قد حضر معنا تسعة عشر نائبا من حزب العمال وصوتوا للقراءة الثانية (لتشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي). لن يكون من المنطقي على الإطلاق تخفيف حقوق العمال ".

وبموجب صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تفاوضت عليها سلف جونسون تيريزا ماي - والتي رفضها البرلمان ثلاث مرات - كانت المملكة المتحدة ككل ملزمة ببعض التزامات "ميدان اللعب" كجزء من اتفاق جمركي.

وفقًا لاتفاق جونسون، فإن أيرلندا الشمالية وحدها هي التي ستضطر إلى الاستمرار في اتباع قواعد مماثلة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ويمكن لبقية المملكة المتحدة أن تتباعد إذا كانت مستعدة لقبول المزيد من الحواجز أمام التجارة مع الاتحاد الأوروبي.

ويعتقد معظم الاقتصاديين أن الحفاظ على العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أولوية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويرون القليل من المكاسب الواضحة من التنظيمات المختلفة بشكل كبير.

