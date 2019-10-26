كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 20 متظاهراً خلال احتجاجات في جنوبي العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي 3 متظاهرين واصيب 17 أخرين، اليوم السبت، خلال مظاهرات شارك فيها الآلاف بمدينة الناصرية جنوبي العراق، وسط موجة حراك شعبي شملت عددا كبيرا من المدن العراقية على مدار الأيام الماضية.

وأوضحت الشرطة، أن مجموعة من المحتجين خرجت من بين آلاف تجمعوا في وسط الناصرية، واقتحمت منزل مسؤول محلي، وأن الحرس أطلقوا النار على المحتجين بعد اقتحام المبنى.

وأطلقت قوات أمن عراقية الغاز المسيل للدموع، في وقت سابق من اليوم، لرد محتجين حاولوا إزالة جدران حامية أقيمت على جسر بوسط بغداد، لمنع التجمعات المناهضة للحكومة من الوصول إلى منطقة حكومية شديدة التحصين، بعد يوم من مقتل 42 شخصا في أعمال العنف.

وجاءت التحركات الغاضبة من العراقيين، بعد توقف دام نحو 3 أسابيع لاحتجاجات عفوية بلا قيادة، تم قمعها بعنف في وقت سابق من هذا الشهر في البلد، الذي مزقته الحرب والطائفية.

وأصدرت وزارة الداخلية والجيش العراقي بيانين، صباح اليوم، قائلين فيهما: إن بعض المحتجين استغلوا المظاهرات وهاجموا مباني حكومية ومكاتب أحزاب سياسية.

وقالت الوزارة، إن بعض أعضائها قتلوا عندما اشتبكت الشرطة مع متظاهرين، لكنها لم تقدم رقما، فيما حذر الجيش من أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة بموجب القانون للتعامل مع من وصفهم بالمخربين.

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