كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسعفون من هونج كونج يشاركون في الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحتشد المئات من العاملين الطبيين في مدينة هونج كونج وغيرهم من المتظاهرين المناهضين للحكومة في المركز المالي للمدينة، التي تحكمها الصين، اليوم السبت، غاضبين من وحشية الشرطة خلال أكثر من أربعة أشهر من الاضطرابات العنيفة في بعض الأحيان.

وهاجم النشطاء المؤيدون للديمقراطية الشرطة بقنابل البنزين والصخور وأشرقوا أشعة الليزر في أعينهم، وتم قطع رقبة ضابط واحد بسكين.

وقد استجابت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي وطلقات حية من حين لآخر، مما أسفر عن إصابة العديد من المتظاهرين، الذين تلقوا الكثير منهم من الإسعافات الأولية التطوعية على جانب الطريق.

وقال ممرض يبلغ من العمر 26 عامًا، ولم يذكر اسمه سوى ستيفن: "أن الشرطة غالبًا ما تدخل المستشفى حيث يعمل في شبه جزيرة كولون والوقوف خارج العنابر أو البحث عن محتجين في قسم الحوادث والطوارئ".

وأضاف الممرض: "في بعض الأحيان يجلبون بنادقهم وأسلحتهم، قد يكون المرضى خائفين، وهذه ليست ممارسة جيدة".

وأوضح أيضًا: "المتظاهرون يعانون من إصابات. يجب أن يتم هذا البحث بعد الشفاء".

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وقال: إنه كان يعمل كمساعد أول في مواقع الاحتجاج في وقت فراغه، مضيفًا: "لم أخبر أيًا من مشرفي، فقط بعض الزملاء الذين لديهم نفس القيم، ولكن عندما أرى أشخاصًا مصابين، يتعين علي تقديم الإسعافات الأولية".

وتنكر الشرطة الاتهامات بالوحشية، قائلة إنها أبدت أقصى درجات ضبط النفس في المواقف، التي تهدد الحياة وتصدر تحذيرات للمتظاهرين بعلامات مشفرة بالألوان قبل أن يستجيبوا للغازات المسيلة للدموع أو بتهمة الهراوات.

ويشعر المحتجون بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل صيني زاحف في هونج كونج، وهي مستعمرة بريطانية سابقة عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997، بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تهدف إلى ضمان الحريات، التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي.

والصين تنفي التدخل، واتهمت الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا بالتحريض على الاضطرابات.

وتجمع المتظاهرون بسلام اليوم السبت، وهم يهتفون أحيانًا: "أهالي هونج كونج، يقاومون".

