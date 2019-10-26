لن يكون حاضرا في لقاء المولودية.. اتحاد طنجة يتجه للانفصال عن نغيز

اقتربت إدارة فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، من الانفصال عن الجزائري نبيل نغيز، مدرب الفريق، وذلك بعد أربعة أشهر من التعاقد معه.

وأكد مصدر من داخل النادي لـ”اليوم24″، أن أيام نغيز داخل طنجة بات معدودة، بعدما قرر مكتب الفريق الانفصال عنه، مباشرة بعد الخروج من مسابقة كأس العرش.

وأضاف المصدر ذاته، أن المدرب الجزائري لن يكون حاضرا مع الفريق في مواجهة الغد أمام ضيفه مولودية وجدة، برسم خامس جولات البطولة الاحترافية، حيث سيتولى مساعده عبد الواحد بلقاسم المهمة بدلا منه.

وتعاقد اتحاد طنجة مع نغيز، أواخر يونيو الماضي، خلفا لمدرب الفريق آنذاك بلقاسم الذي احتفظ به النادي، ليتولى مهمة المدرب المساعد لنغيز.

وفشل صاحب 52 عاما، في وضع بصمته مع الاتحاد، بالرغم من التحضيرات التي خاضها داخل المغرب، وبالديار التركية، إذ غادر فارس البوغاز مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال من الدور التمهيدي، واكتفى بتعادلين في البطولة الاحترافية، قبل أن يغادر الكأس الفضية من ربع النهائي، الثلاثاء الماضي، أمام ضيفه حسنية أكادير.