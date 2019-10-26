ارتفاع كمية المخدرات المحجوزة في طنجة ل 9 طن..وتوقيف 5 أشخاص ضمن شبكة دولية-فيديو

فيديو: يونس الميموني

بلغت الكمية الإجمالية للمخدرات التي حجزتها عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية أمس الجمعة، بطنجة، 9 أطنان و 122 كيلوغراما بعد انتهاء عملية الوزن.

وكانت عناصر الشرطة القضائية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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وبحسب بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن العملية الأمنية جرت بضيعة فلاحية بدوار “الدعيدعات” بمنطقة كزناية، على بعد 20 كيلومترا تقريبا من مدينة طنجة، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز 288 حزمة كبيرة من مخدر الشيرا يناهز وزنها الإجمالي 8 أطنان، فضلا عن ضبط ثلاثة زوارق مطاطية ومعدات للملاحة البحرية عبارة عن منبهات ضوئية وبوصلة و20 برميل مملوء بالمحروقات وكذا جهازين للاتصال اللاسلكي.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه تم أيضا العثور داخل الضيعة الفلاحية وفي مسكن أحد المشتبه فيهم على آليات وتجهيزات تدخل في الاتجار الدولي للمخدرات، وهي عبارة عن قاطرة شاحنة، و8 مقطورات من الحجم الكبير تتضمن تجويفات معدة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات، وهيكل حديدي لمقطورة، وأربع سيارات، ولوحات ترقيم مزورة، ومجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، ومصباح كهربائي، وكاميرا للتصوير، علاوة على قناع ومبلغ مالي بالعملة الوطنية.