شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يطالب قائد الجيش بتحقيق فوري بشأن أحداث طرابلس الدموية والان مع التفاصيل

طلب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من قائد الجيش إجراء تحقيق "فوري" بملابسات حادث منطقة البداوي في طرابلس، حيث أصيب عدد من المحتجين أثناء محاولة الجيش إخلاءهم.

وقد ذكر مراسلنا في لبنان في وقت سابق، أن قوات الجيش أطلقت النار في الهواء لتفريق المحتجين، خلال محاولة فتح الطريق الدولي الذي يرابط طرابلس بالمنية وعكار وصولا إلى الحدود السورية عند نقطة البداوي.

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وقد شرع الجيش اللبناني في وقت سابق من اليوم بتنفيذ خطة لفتح الطرقات المغلقة من قبل المتظاهرين، وذلك في اليوم الـ10 من الاحتجاجات.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري احتجاجات شعبية واسعة، تطالب باستقالة الحكومة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة دون قيود طائفية واسترداد المال العام من مسؤولين تولوا السلطة في السنوات الثلاثين الأخيرة.

ويطلق المحتجون دعوات لحل الحكومة والبرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء النظام الطائفي في السياسة، فيما يؤكد الكثيرون على عدم فعالية الحكومة.