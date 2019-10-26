اندلاع حريق على سطح بناية في ساحة التحرير وسط بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باندلاع حريق على سطح بناية في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث حريق اندلع على سطح بناية في ساحة التحرير"، موضحاً أن "فرق الدفاع المدني باشراف المدير العام باشرت بعمليات الاخماد حالياً".

وكان مصدر امني افاد، اليوم السبت، بأن القوات الامنية بدأت بعملية فض الاعتصام في ساحة التحرير وسط بغداد، مؤكداً انها قامت بملاحقة المتظاهرين في الأزقة.